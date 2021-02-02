انضمام اسم محمود ياسين إلى مبادرة «عاش هنا»

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين عن انضمام اسم والدها الراحل، لمبادرة وزارة الثقافة والتنسيق الحضاري "عاش هنا".وكتبت رانيا عبر موقع التواصل "فيسبوك"، "شكرا جزيلا بنشكر كل الجهات المسؤولة، مجلس الوزراء، مركز الدعم واتخاذ القرار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري ووزيرة الثقافة ووزارة الثقافة، فكر وإبداع وانتماء، ومحافظة الجيزة، شكرا لكم جميعا كل تقدير والاحترام جزيل الشكر، والله يرحمك يا أبي الغالي، وأسكنك فسيح جناته".يذكر أنه يتم تفعيل هذا المشروع "عاش هنا"، بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الشخص الذي سكن به مع نبذة مختصرة عن أهم لأعمال متاحة على تطبيق QR، الذي يمكن تحميله على مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.ويهدف مشروع "عاش هنا" إلى نشر الوعي بالشخصيات المتميزة، والمباني التي عاشوا بها على مستوى جمهورية مصر العربية.