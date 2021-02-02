«التخطيط» تناقش أولويات تدخلات «حياة كريمة» التنموية في 4658 قرية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة أولويات التدخلات التنموية المطلوب تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ضوء نتائج المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020 والذي تم إجراءه بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشمل 4658 قرية في 22 محافظة، تمهيدًا للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة اعتماد المنهج العلمي في التخطيط لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستخدام البيانات الإحصائية التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبناء تصور كامل حول التدخلات التي يجب تنفيذها في قرى المبادرة.كما أكدت السعيد ضرورة تحليل نتائج مسح المجتمع المحلي وفهم أهم احتياجات القرى والمراكز وفق البيانات التى تم جمعها ميدانيًا؛ حتى تتم التدخلات بالشكل الذي يلبي احتياجات أهالي القرى ويحقق مصالحهم ويتفق مع أهداف الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.