مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات الموسم التاسع من مسابقة أمير الشعراء والتي انتهت فيها اللجنة المنطمة من اختيار عشرين شاعرًا من 15 دولة منهم 16 شاعرًا و4 شاعرات.وجاءت أسماء المشاركين كالتالي «زينب جبار ونبيل عماد العياش من دولة العراق، احمد العلوي من دولة البحرين، عمر الراجي وعبد الحق عدنان من دولة المغرب، الواثق يونس من السودان، حنان فرفور من لبنان، عبدالله علي الشامسي من الإمارات، عبد العزيز لو من السنغال، علي لون من نيجيريا، احمد حافظ ومحمد عرب صالح والسيد خلف أبو ديوان من مصر، محمد التركي، حوراء الهميلي، سلطان الضيط من السعودية، هبة رمضان شريقي من سورية، مصعب تقي الدين من الجزائر، محمد المامي ولد محمد حامد من موريتانيا، ضيف لله جالو من أمريكا».وتواصل «الدستور» مع المصريين المشاركين في الجائزة فقال الشاعر أحمد حافظ وهو باحث في الأدب العربي بمرحلة الماجستير، لديّ ديوان « سلامًا أيها الجبل» مطبوع ضمن إصدارات سلسلة « إبداعات عربية» التابعة لحكومة الشارقة، وديوان « قلبي ثلاجةُ موتى» تحت الطبع: هي محطة مهمة بلا شك، وتجربة مفيدة للشاعر الذي يمر بها، وعلى الشاعر أن يثق بقصيدته ويعمل على تطويرها، ثم يصدر نفسه من خلال هذه المنصات ذات الاهتمام الدولي والمحلي.وأضاف «حافظ»: «وهو برنامج مُشاهَد دوليا ومحليا، يستضيف شعراء من مختلف الدول والثقافات، ومن هنا تكون المنافسة قوية، ويكون التبادل الثقافي والمعرفي في أوجه بين المشاركين، وهو جوهر مثل هذه الفعاليات، ومشاركتي في البرنامج، ليست بحثا عن أي شيء يخص كتابتي، فلديّ أعمال أقوم بها وأجتهد في إنتاجها، إنما هي محاولة لتمثيل بلادي بالشكل اللائق في المحافل الدولية».أما الشاعر محمد عرب صالح فهو باحث دكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن وفيما يخص الشعر كتب الشعر منذ 6 سنوات حصل على الجائزة الأولى في مسابقة البابطين والجائزة الأولى في مسابقة الشارقة عن ديوان، وقالت جدتي الصحراء، وفاز بالجائزة الاولى في مسابقة راشد بن حمد الشرقي عن ديوانه ربا لم تطأها الخيول.وقال محمد عرب صالح عن مشاركته في مسابقة أمير الشعراء: «فقال المسابقة تمت في فترة صعبة وتحد كبير في ظل الظروف العالمية من وباء طورونا ولكنهم تجاوزوا هذا الامر وستقام هذا العام».وتابع: «كانوا قد طلبوا ارسال القصائد عبر البريد الإلكتروني، وبعد اختيار الشعراء طلبوا ارسال قصائد صوت وصورة، وتم اختيار 40 شاعرًا ودخلنا مرحلة ارتجال وتم تصفيتم لعشرين شاعرًا، والحمد لله تجاوزت هذه المراحل وافي انتظار حلقة البث المباشر على قناة الإمارات كل يوم ثلاثاء الساعة العاشرة».أما الشاعر المصري الثالث السيد خلف أبو ديوان فهو د. السيد خلف (أبو ديوان) فهو مدرس في كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ومحاضر بمعهد الإذاعة والتليفزيون، حصل على المركز الأول في جائزة مسابقة القلم الحر للإبداع العربي في دورته التاسعة (شعبة شعر الفصحى) على مستوى الوطن العربي 2019، وجائزة فرع الشعر الحر في المسابقة الثقافية الدولية لمؤسسة هبة بنداري للتنمية، في دورتها الثانية 2021م، وله دواوين كلمات آخر رجل عربي، 2016، أعراف 2018، كلام الجن، 2018، مارد وادي عبقر، 2020.وقال السيد خلف أبو ديوان عن المسابقة: «جازفت باختيار نص غير تقليدي وتتماشى مع فكر المدرسة التي أؤمن بها وحين رأيت الإعلان كتبت نصا جديدا وقدمته وسجلت البيانات وبشروني انني من ضمن اختياراتهم.وأكمل: «وبعدها طلبوا تصوير قصيدة فيديو وعمل تقرير عن نفسي وكان هناك امتحان زوم، وبعدها بفترة طويلة ووصلنا بفضل الله دبي يوم 21 يناير وقمنا بعمل مسحة لجائحة كورونا، وانا ارى ان الامارات تمد يدها للمبدعين ومعنا شاب أمريكي».واستطرد: «وأتمنى بالطبع أن يكون اللقب مصريًا، وأن نمثل أم الدنيا تمثيلًا مشرفا يليق بها، وأمير الشعراء هى أهم مسابقة، وأهم لقب وأصعب مراحل، وهى مباشرة للجمهور».