وفاة وكيل أوقاف القليوبية السابق متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الشيخ محمد حمزة وكيل وزارة الأوقاف السابق لمحافظة القليوبية والشرقية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تم نقله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة عقب إصابته حتى توفي اليوم.وقالت مديرية أوقاف القليوبية الفقيد في بيان اليوم: "تنعى مديرية أوقاف القليوبية علمًا من أعلام الدعوة، وركنا من أركان المؤسسة الدعوية بمحافظة القليوبية، وأحد القادة الذين أسسوا بنيان أوقاف القليوبية عبر تاريخها فضيلة الشيخ محمد حمزة وكيل مديرية أوقاف القليوبية سابقا ومدير أوقاف الشرقية وهى آخر الوظائف التي شغلها قبل بلوغه سن المعاش".وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، إن الفقيد كان بمثابة الوالد لكل الأئمة موجها ومرشدا وداعيا لكل خير وبذل الجهد في سبيل الدعوة إلى الله داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه وأن يشفع فيه القرآن وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"