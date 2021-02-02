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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للحريات» تختتم تدريبها الأول عن إدارة النساء في الشأن العام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:23 م
الوطنية للحريات
الوطنية للحريات
محمد الشريف
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انتهت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من دورتها الأولى بمحافظة الأقصر حول مشاركة النساء في إدارة الشأن العام "الانتخابات المحلية نموذج"، والتي تم استضافتها داخل الجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة الأقصر، بمشاركة 15 من المرشحات المحتملات للمجالس المحلية القادمة.

قام بالتدريب عبد الناصر قنديل، الباحث في الشؤون البرلمانية والمستشار البرلماني لجريدة الأهالي، والذي حاضر حول التطور التشريعي للإدارة المحلية في دستور 2014، كما تناول البيئة السياسية الوطنية (مجلس النواب، مجلس الشيوخ، القوى السياسية)، مع تفاعل جيد مع المتدربات الذين أبدوا الاستعداد لخوض تجربة الانتخابات المحلية القادمة.

وفي اليوم الثاني، تناولت المحاضرات إدارة الحملات الانتخابية واليات الدعاية الانتخابية وتحديد البرامج الانتخابية ووضع الرسالة والرؤية الخاصة بالمرشحات، وانتهى التدريب بمحاكاة لعملية الانتخابات المحلية من تشريعات وإدارة الانتخابات حتى أن ينتهي فرز الأصوات.

تأتي الدورة التدريبية للنساء في إدارة الشأن العام "الانتخابات المحلية نموذج" من خلال برامج المرأة في الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اطار التطوير المستمر لبرامج الجمعية الوطنية.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ستعقد عدد من الدورات التدريبية والندوات في محافظات مصر المختلفة من أجل إعداد وتأهيل النساء من أجل المشاركة في الشأن العام وتكون أكثر فاعلية، خصوصا وأن الدستور المصري أعطى للنساء مقاعد محددة بنظام الكوتة تصل لنسبة 25% من كامل عدد المقاعد في الانتخابات المحلية المقبلة.

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