طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب طارق فهمي حسين حول مجموعته القصصية "تليفون بقرص"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة والثلث مساء غدًا الأربعاء على شاشة النيل الثقافية.صدرت حديثا المجموعة القصصية " تليفون بقرص " عن دار ابن رشد، للكاتب طارق فهمى حسين، وتضم عدد 22 قصة قصيرة، منها " تليفون بقرص، على باب مدرسة البنات، مكتبة التحرير، أهل الله، محاولة فاشلة، منديل أزرق وجناح بعوضة ولست خبيرًا بالطيور" وغيرها.وغلب على معظم قصص المجموعة نوع من النوستالجيا والحنين للماضى، والبطل شخص واحد يتحرك فى عدد من قصص المجموعة، كما تبدو وكأنها مقاطع من رواية ولكنى قدمتها فى إطار قصصى حيث أعشق هذا الفن الأدبى فى تكثيفه وخصوصيته، فضلًا عن أننى أبن لكاتب قصة قصيرة".المجموعة بحسب القاص المعروف أحمد الخميسي «تجربة استغرقت زمنا طويلا من الكاتب لشخذ مشاعره ولغته حتي ظهر كرسام في أصابعه لون الحقيقة».ويصف الشاعر المعروف أمين حداد مجموعة «تليفون بقرص» بالدفء الإنساني والفني لقاص متمكن وحكاء فريد، يذهب ويجيئ بين الماضي والحاضر في سرد فاتن.وعن المجموعة تقول الروائية منى الشيمي «إنها لا تستعيد الماضي فقط بمنطق النوستالجيا، بل تبعثه حيا مشحونا بالحميمية وترمم بالذاكرة ما يستعصي على النسيان».والمجموعة محاولة لاستعادة حلم قديم باهر، ربما يستلهم الحاضر محاسنه بحسب الكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.الكاتب طارق فهمي حسين في سطور من مواليد القاهرة في ٧ ديسمبر ١٩٥٨ وحاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٠ حاصل على دبلومة صحافة من معهد الصحفيين الدولي ببودابست عام ١٩٧٨ حاصل على دبلوم التمثيل من القسم الحُر بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عام ١٩٨٧ عاش في لبنان في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وعاصر جانبًا من سنوات الحرب الأهلية اللبنانية وكان يكتب في ثلاث صحف "أهلية" هناك، وشارك في إصدار إحداها.وقد نُشرت له بعض المقالات في جريدة الأهالي ومجلة الثقافة الجديدة، وعدد من الصُحف الإلكترونية. كما شارك كمُتحدث في العديد من الندوات والأنشطة الثقافية المُختلفة بالقاهرة وفي ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب.