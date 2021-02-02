«الطفولة والأمومة بالقليوبية»: «طفلة الختان» نجت من الموت

قال الدكتور صبري عثمان، مسؤول الطفولة والأمومة بمحافظة القليوبية، إنه بخصوص تعرض الطفلة "ن. ع" 15 عاما، للختان على أيدى ممرض بقرية بالقناطر الخيرية، وإصابتها بنزيف إن الطفلة نجت من الموت.وأضاف عثمان فى تصريحات صحفية وأنه سيتم تنظيم جلسات دعم نفسي لها حتى تتمكن من الاندماج مرة أخرى مع المجتمع.وأشار "عثمان" إلى أن مجلس الطفولة والأمومة يتابع حالة الطفلة الصحية، وفور شفائها، سيتم الدعم المعنوى والنفسي وسنفحص أيضا، إذا كانت تدرس أم لا لمساعدتها في التعليم، مؤكدًا أن المجلس هدفة دعم الأطفال وحمايتهم من أي مخاطر تؤثر فيهم.