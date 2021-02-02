«الجبالي» يجتمع برؤساء القرى الجدد لإستكمال مسيرة التنمية بمركز بلاط

عقد المهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أولى الإجتماعات مع رؤساء القرى الجدد، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة والتشكيل الجديد،طبقا، لتوجيهات محافظ الإقليم، موجها بضرورة إستكمال الأعمال الجارية وتسليم كل رئيس قرية للآخر، مشددا على بذل المزيد من الجهود إيمانا بقيمة العمل وموقع المسئولية لخدمة المواطنين.حيث أكد الجبالي على ضرورة الإلتزام بالقرارات واللوائح والقوانين المنظمة لمختلف مناحى العمل ومراعاة تحديد اهم النقاط التي سيستمر عليها إدارة منظومة الشئون المحلية بالقرى طبقا للأولويات وتداعيات الأمور واحتياجات الأهالى، لافتا إلى ضرورة التواجد بين المواطنين وحل المشكلات التي يواجهها وتعرقل مسيرة التنمية والإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تحديد جدول زمني لكافة المهام التي تتم بكل قرية وعدم التراخي في أداء الواجبات الوظيفية.