تعود إلى ستينيات القرن الماضي.. تاريخ العلاقات المصرية الكونغولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، نظيره الكونغو الديمقراطي فليكس تشيسكيدي، بقصر الاتحادية في أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم أخرى موسعة بحضور وفدى البلدين.العلاقات المصرية الكونغولية امتدت لعقود مضت، وتطورت بشكلٍ ملحوظ، حيث أن توافق الرؤى في أغلب القضايا على الصعيد المحلي والدولي كان يدل على قوة العلاقات بين الطرفين."علاقات تاريخية بدأت في الستينيات"منذ ستينيات القرن الماضي، ترتبط مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية بعلاقات تاريخية، حيث قدمت القاهرة في إطار دعمها ومساندتها لحركات الاستقلال والتحرر من الاستعمار الأوروبي في دول القارة الأفريقية، وسائل الدعم الممكنة كافة لمساعدة معارك التحرر والاستقلال التي خاضتها الكونغو الديمقراطية ضد الاستعمار البلجيكي."مواقف لا تُنسى للزعيم الراحل جمال عبد الناصر"ووفق كتاب "مصر والكونغو الديمقراطية"، الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات لعام 2019، ساند الرئيس جمال عبد الناصر، الزعيم باتريس لومومبا، وأحقيته في تمثيل الحكومة المركزية، حتى نالت الكونغو استقلالها في 30 يونيو عام 1960، كما فضح الإعلام المصري ألاعيب الاستعمار البلجيكي في بث الانقسام وخلق ومساندة الحركات الانفصالية للاستمرار في استغلال ثروات البلاد، كما ساندت مصر وحدة الكونغو في مواجهة مؤامرات الانفصال."عشق المناضل لومومبا لمصر"كان من بين المواقف التي لا تُنسى بين مصر والكونغو، حين استضافت مصر عائلة المناضل باتريس لومومبا -زوجته وأطفاله فرانسوا وباتريس وجوليانا- مؤسس حزب الحركة الوطنية الكونغولية وأول رئيس وزراء لهذا البلد بعد الاستقلال عن بلجيكا، والذي قاد حركة التحرر الوطني في بلاده، فقبل مقتله على يد الزعيم الانفصالي تشومبي، أرسل لومومبا إلى مصر عندما شعر بالخطر المحدق به، قائلا: "يا أبنائي أنتم ذاهبون لأبيكم جمال" في إشارة إلى الرئيس المصري جمال عبدالناصر."استعانة الكونغو بعسكريين مصريين"وحين تعرضت الكونغو لاضطرابات مسلحة في عام 1977، استعانت بخبراء عسكريين مصريين إلى جانب قوات من دول أخرى، كما وقعت مع مصر العاصمة الكونغولية كينشاسا في 8 فبراير 1980 اتفاقية تعاون عسكري وفني وتدريب عسكري."دعم مصر للكونغو لمواجهة الحركات المسلحة"فيما دعمت مصر استقرار الكونغو من خلال مشاركة قوات مصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في الكونغو الديمقراطية؛ بهدف دعم جهود الأمم المتحدة في المساندة للجيش الكنغولي في مواجهة الحركات المسلحة بمنطقة شرق الكونغو للحفاظ على سيادة أراضيها، وحماية ثرواتها التي يتم نهبها عن طريق عدد من الحركات المسلحة بشكل غير قانوني."توافق الرؤى بين البلدين"وتتطابق وجهات نظر الدولتين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، وتأييد الدولتين لخيارات وإرادة شعبيهما في القضايا المصيرية، بالإضافة إلى تأييد كل دولة لمواقف الأخرى أمام المحافل الدولية المختلفة، كذلك تسعى الدولتان إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة استنادا إلى ما تحظيان به من إمكانيات مادية وبشرية هائلة، وتحاولان بذل جهود ملموسة للارتقاء بعلاقتهما الاقتصادية والتجارية.