بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:17 م
هويدا سعيدطباعة
خضعت الفنانة نيللي كريم، إلى جلسة تصوير، شاركت صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة ملكية أنيقة وعصرية، حيث ارتدت فستان طويل بلون ذهبي مطرز بالكامل ذات أكمام، وحرصت على وضع المكياج باللون التربي وهو من المكياج المفضل لها، كما حرصت على الظهور بتسريحة شعر بسيطة تظهر جمالها.
ملابس نيللي كريم
ودائما ما تعودنا الفنانة نيللي كريم بإطلالتها البسيطة التي تتميز بالرقي والعصرية، وتتمتع بجسم رياضي رشيق مما جعل جمهورها يطلق عليها اسم "الفراشة"، ولذلك نصحبكم بمجموعة من الإطلالات المميزة للفنانة نيللي كريم.
تسريحات شعر نيللى كريم:
تتميز نيللي كريم بالتنوع في تسريحات شعرها فمنها الويفي والمنسدل وغيرها وتعتبر من أشهر تسريحات شعر نيللي كريم:
1-ذيل الحصان المنسدل لأسفل
2-الشعر المرفوع
3-ضفيرة الأربعينيات والخمسينات
4-الشعر الويفى
5-الشعر المنسدل
وأطلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة ملكية أنيقة وعصرية، حيث ارتدت فستان طويل بلون ذهبي مطرز بالكامل ذات أكمام، وحرصت على وضع المكياج باللون التربي وهو من المكياج المفضل لها، كما حرصت على الظهور بتسريحة شعر بسيطة تظهر جمالها.
ملابس نيللي كريم
ودائما ما تعودنا الفنانة نيللي كريم بإطلالتها البسيطة التي تتميز بالرقي والعصرية، وتتمتع بجسم رياضي رشيق مما جعل جمهورها يطلق عليها اسم "الفراشة"، ولذلك نصحبكم بمجموعة من الإطلالات المميزة للفنانة نيللي كريم.
تسريحات شعر نيللى كريم:
تتميز نيللي كريم بالتنوع في تسريحات شعرها فمنها الويفي والمنسدل وغيرها وتعتبر من أشهر تسريحات شعر نيللي كريم:
1-ذيل الحصان المنسدل لأسفل
2-الشعر المرفوع
3-ضفيرة الأربعينيات والخمسينات
4-الشعر الويفى
5-الشعر المنسدل
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم
بعد آخر «فوتوسيشن».. أبرز إطلالات الفراشة نيللي كريم