الأنبا بسادة يوصي بتلاوة لحن «الليلويا» بالنغمة الشعانيني في أحد السعف

أوصى الأنبا بسادة مطران أخميم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، شمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتلاوة لحن "الليلويا" في أحد الشعانين بالنغمة الشعانيني.وقال في تصريحات له: "وجدنا بعد البحث في كتب ترتيب البيعة، أن هذا اللحن يقال بالطريقة السنوية المعتادة، أما الآن فيقال التوزيع بالطريقة الشعانيني، لذلك رأينا أن يبقى بنفس النغمة سواء باللحن الطويل أو الدمج".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوي، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.