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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تُخصص الحلقة الأحدث «من أقوال الآباء» عن «الميرون»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:12 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم،المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال آباء الكنيسة".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن زيت الميرون المقدس.

وتمحورت الحلقة الأحدث حول القديس أكليمنضس السكندري الذي قال: "في سر الميرون يحل الروح القدس على الشخص ويمتلىء من عمل الروح القدس وفاعليته، ويتقدس كل عضو من اعضاء جسده وتتخصص نفسه وتتكرس لله".

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس.

وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الاولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.

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