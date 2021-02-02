وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الوزارة تستعد لإطلاق أول أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر ركاب النقل البري.وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك خطة لتنمية قطاع النقل البري في قطاع الأعمال، من خلال دمج شركات النقل البري في كيان واحد، مشيرًا إلى أن الوزارة حاليًا، في مرحلة التفاوض مع المشغل الخاص بالكيان الجديد الذي سيدير شركة النقل البري الجديدة.وأوضح أن الهدف من التطوير هو القدرة على منافسة القطاع الخاص في ظل التقدم التكنولوجي الموجود، لافتًا إلى أن الوزارة تُنفذ خطة للتطوير في عدد كبير من القطاعات لديها؛ في إطار إصلاح هذه الشركات التي تعرضت للإهمال لسنوات طويلة.وأشار إلى أنه تتم الاستعانة بالقطاع الخاص في المشاركة في التطوير وإدارة بعض الكيانات؛ للاستفادة من الخبرات الموجودة لديه.