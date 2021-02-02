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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسرة مُنتحر المرج: « قال لنا هانتحر ومحدش صدق»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تستكمل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في انتحار شاب بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة بسبب خلافات أسرية، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المنتحر والذين كشفوا أن نجلهم قبل الواقعة هددهم بالانتحار لكنهم لم يصدقوا كلامه.

وتبين من التحقيقات أن الشاب ألقى نفسه من الطابق السابع، وتوفي على الفور عقب سقوطه من العقار، كما أظهرت المناظرة الأولية لجثة المنتحر إصابات متفرقة بالجسد وكسر في الجمجمة.

كان شاب في العقد الثالث من العمر، قد أقدم على إلقاء نفسه من الدور السابع بسبب مشاكل أسرية وقال شهود عيان إن المتوفى شاب في العقد الثالث وهو غريب عن المنطقة، وكان يمر بمشاكل أسرية، وأنهم عرفوا ذلك من صوت مشاجرة مع أسرته ثم قيامه عقب ذلك بالقفز من بلكونة منزله من الدور السابع.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي قررت التصريح بدفن الجثة وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

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