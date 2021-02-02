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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة وبصفة دورية خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس او تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين لجميع القرى والنجوع بنطاق المحافظة وعدم اقتصارها على المراكز والمدن فقط مضيفًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، بحملة مكبرة وذلك لرفع كفاءة الطرق والشوارع ورفع الأتربة والقمامة وتراكمات الري. 

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملات نظافة وتمهيد للشوارع بمركز الغنايم والقرى التابعة لهم حيث تم رفع مخلفات الري والقمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والمخلفات والبيئة فضلًا عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال وذلك خلال حملة برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.

حيث تم رفع 13 مقطورة و8 قلابات قمامة مضيفًا أنه تم صيانة الكشافات وتركيب واستبدال لمبات واستكمال أعمال صيانة الأعمدة والاسلاك الكهربية للاعمدة بشارع صدفاالغنايم وشارع التمانين بمدخل قرية العامرى الغربي التابعة للوحدة المحلية لقرية العزايزة فضلًا عن استمرار أعمال التجميل والتشجير بمدينة الغنايم وتحديدًا بمنطقة المثلث بالغنايم بحرى حيث تم زراعة وتشجير المنطقة بإشراف إدارة البيئة وقسم البساتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم.‪ ‬

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