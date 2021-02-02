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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير: دمج الاقتصاد غير الرسمي يُعزز التجارة الحرة في إفريقيا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
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دعا تقرير اقتصادي صادر اليوم الثلاثاء، إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في القارة الأفريقية، وذلك في مسعى لتعزيز الجهود الرامية إلى تعظيم الاستفادة الهائلة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في أول يناير الماضي.

وذكر تقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، أن التجارة غير الرسمية عبر الحدود تشكل جزءا كبيرا من معظم الأسواق الإفريقية، إذ تصل في منطقة شرق إفريقيا، إلى 80% من قيمة التجارة الرسمية، والتي تشمل سلعا مثل الحبوب والبترول والبن وزيوت الطعام.

وأشار التقرير إلى أن التجار غير الرسميين يمكنهم كسب ما بين أربعة إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور المحلية، كما أن المساهمة الاقتصادية التي تقدمها التجارة غير الرسمية عبر الحدود غير معروفة، حيث لا يتم احتسابها في ميزان المدفوعات وإحصاءات الحسابات القومية، فيما يعد إدراج مثل هذه البيانات في الحسابات القومية من شأنه أن يمثل بشكل أكثر دقة المساهمة الاقتصادية التي تقدمها النساء، لاسيما في منطقة غرب إفريقيا.

وحث التقرير على استخدام منهجية أكثر دقة لجمع بيانات التجارة غير الرسمية عبر الحدود كنقطة انطلاق لإطار قاري.

وقال كبير الاقتصاديين في "أفريكسيم بنك"، هيبوليت فوفاك، إن بعض المناطق في إفريقيا ما زالت تفضل التبادل التجاري مع دول أوروبا أكثر من التجارة البينية، لاسيما في منطقة وسط أفريقيا التي ترتبط بالدول التي استعمرتها.

وأضاف أن تعظيم التجارة غير الرسمية عبر الحدود هو السبيل لإنهاء ظاهرة التبادل التجاري خارج القارة، إذ تحافظ التجارة غير الرسمية على الروابط بين المجتمعات التي تشترك في اللغات والثقافات، لكنها كانت مفصولة بحدود فرضها الاستعمار.

وانتقد تقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، التجار غير الرسميين حيث إنهم في معزل عن الإطار الرسمي لسداد مستحقات الدولة لاسيما الضرائب.. لكنه أوصى بتبني حكومات الدول اعترافا بشرعية التجارة غير الرسمية، مما يساهم في إدماجها ضمن التنظيم الرسمي للدولة، كما أوصى الحكومات بالتمييز بين التهريب والتجارة غير الرسمية، وتبسيط الإجراءات لتشجيع التجار على الانضمام للمنظومة الرسمية.

ودعا إلى اعتماد الحكومات الوطنية على مشورة الحكومة المحلية ومسؤولي الحدود حول كيفية إدارة التجارة غير الرسمية، وتقديم خدمات أفضل للتجار عبر الحدود، من خلال الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة الاختناقات اللوجستية التي يواجهها التجار غير الرسميين وخاصة النساء، إذ تحتاج أفريقيا إلى البناء على التجارة غير الرسمية الحالية لتعظيم إمكانات اتفاقية التجارة الحرة القارية الجديدة.

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