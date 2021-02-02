جبالى يطالب النواب بعكس «عظمة مصر» بالمجلس

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إظهار الصورة الطيبة دومًا عن المجلس النيابي الموقر، قائلًا: "لسنا أقل من الدول العظمي، مصر دولة عظيمة".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة اليوم الثلاثاء لإلقاء بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعد ما نقله أحد النواب بشكر الشارع المصري لرئيس المجلس على حسن إدارته للجلسات وإعطاء الفرصة لجميع النواب في كلماتهم للوزراء.من جهته، انتقد النائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، أن تكون مكافأة الخطباء 160 جنيًا شهريًا، وعدم رفع مكافآت من ينشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب، فيما نضطر إلى دفع الملايين لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن سقوط الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة.وداعب البرلماني الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الذي حضر الجلسة بقوله: "حتى الشيخ جابر مبياخدش 5 آلاف جنية شهريًا".