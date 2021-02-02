برنامج «لايت شو» يحتفى بنجاح وجه القمر دينا فؤاد فى مسلسل «جمال الحريم» (فيديو)

احتفى برنامج "لايت شو" والمذاع على فضائية الحياة، بوجه القمر دينا فؤاد، بعد تألقها فى مسلسلها الأخير "جمال الحريم"، وأيضا نجاحها فى مسلسلى "الاختيار مع أمير كرارة، و"الاخ الكبير" مع محمد رجب، واللذان عرضا فى عام 2020، وأكد البرنامج أن النجمة دينا فؤاد تألقت بشكل كبير فى أعمالها.وقالت وجه القمر دينا فؤاد فى البرنامج أن شخصية "حنان" التى ألعبها ضمن أحداث مسلسل "جمال الحريم" شخصية مركبة وصعبة جدا وجديدة على شخصيتى، ولم أجسدها من قبل، ولا أنكر أنها أرهقتنى كثيراً لأنها تطلبت مجهود ضخم من حيث الأداء والماكياج والانفعالات، واحتاجت الى تحضيرات خاصة، ومذاكرة، وفهم ووعى بمفرداتها.ونسبت وجه القمر نجاح أعمالها لشركة سينرجى، حيث لعبت من انتاجها مسلسلى "الاختيار" والتى كرمت عليه من قبل الرئيس السيسى، ومسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب، وأيضا مسلسلها الأخير "جمال الحريم" المعروض حاليا على dmc.وكانت وجه القمر دينا فؤاد، قد تصدرت تريند رقم 1 على موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، تزامناً مع عرض الحلقة الـ 36 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، وذلك للمرة الثالثة، إذ سبق وتصدرت وجه القمر الترند مرتين.من جهة أخرى تواصل وجه القمر النجمة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها بمسلسل "اللي مالوش كبير"، مع النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١ ، حيث تكثف وجه القمر ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من مشاهدها قبل حلول شهر رمضان المبارك.