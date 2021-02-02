تجديد حبس اثنين قتلا مسنا بسبب أعمال بناء في المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس المتهمين بقتل مسن بسبب أعمال البناء، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت حبس المتهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه دائم التشاجر مع المتهمين، ويوم الواقعة وضع المجني عليه بعض الرمال والحجارة أمام باب المنزل الخاص بهم، فنشبت مشاجرة بين "ر.ع" 47 عامًا، يعمل في شركة حراسة أمن، و"س. ع" 25 عامًا، يعمل في محل تجاري، وبين المجني عليه الذي يدعى "م.ع. م"، "وإ. أ" 38 عامًا، وخلال المشاجرة سقط قتيلا.وأضافت التحقيقات أن السبب خلاف على أعمال البناء بمنزل عائلة المجني عليه، وتبين من التحريات أنه في أثناء نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المتهمين، تطورت إلى مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، حيث طعن أحد المتهمين الضحية بسكين مما أسقطه أرضا ولاذوا بالفرار.