إخطار «سفاح الجيزة» بإحالته لمحكمة الجنايات

حضر المتهم قذافي فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة"، للنيابة العامة بالجيزة، للإخطار بقرار إحالته لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتان، بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.وتم إرسال ملف القضايا الأربع المتهم فيها سفاح الجيزة، إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم.وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.وكشفت تقارير الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليهم في قضية سفاح الجيزة، تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمس الاثنين، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم، وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.