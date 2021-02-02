مركز جسور بـ «الأسقفية» يقيم ورشة «أوريجامي» للأطفال

يقيم مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في مصر السبت المقبل السادس من فبراير ورشة بعنوان " فن الأوريجامي" وذلك في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لمدة يوم واحد.تهدف الورشة إلى تنمية مواهب الأطفال واستغلال طاقاتهم الإبداعية، في تعلم مهارات جديدة وإتاحة الفرصة لقضاء أوقات فراغهم في نشاط جديد.تتضمن الورشة التعريف بفن الأوريجامي، وهل له أنواع أم لا وما هي أدوات الأوريجامي، وتعليم الأطفال بكيفية استخدام الورق لتشكيل الأوريجامي، وتُختتم الورشة بعرض نتاج الأشكال الذين قاموا بها الأطفال.من المقرر أن تقام الورشة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يكون السن من 9 سنوات حتى 14 سنة، على ان يكون الاشتراك من خلال استمارة التسجيل من خلال صفحة مركز جسور، https:forms.glebncN4NX7MLLtCDfH.الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافي، هي بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويًا.تتمثل أنشطة مركز " جسور" فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفا، وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركة، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.