مصرع طفل بطلق ناري في قنا

لقي طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، بطلق ناري عن طريق الخطأ، في قرية الحجيرات بقنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوفاة الطفل "محمد أيوب" 15 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، ودلت التحريات أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي بقصد الترويع بقرية الحجيرات، أصابت الطفل.وقال أحد الأهالي أن الطفل أصيب بطلق ناري في البطن، إثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بقصد الترويع، لافتًا إلى تحويل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.وطالب عدد من الأهالي بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الأسلحة والخارجين عن القانون.وتكثف قوات الأمن مجهوداتها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تحقيقات النيابة.