«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

شنت مباحث تموين أسيوط، حملة تموينية مكبرة على بعض المراكز والأحياء، ترأس الحملة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، وبمشاركة مسئولي المراكز والأحياء ونوابهم والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء الوحدات القروية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق.

وأكد السكرتير المساعد، استمرار شن الحملات التموينية والشاملة على مختلف القطاعات بصفة دورية ومفاجئة.

ومن جانبه، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط وتحرير 1610 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات اليوم الواحد التموينية التي يتم شنها دوريًا بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الخدمية المختلفة لتقديم خدمات أفضل ومنع أي تجاوزات قد تحدث وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسعار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحق المواطنين.