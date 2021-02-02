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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخلل فاسد وملح مجهول المصدر بحملة تموينية بالإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة التموين، حملات لتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق لحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.

حيث شنت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك حملات على المحلات التجارية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع المخللات بمنطقة أبيس مخالف للاشتراطات الصحية وتم تحريز 5.595 طن مخلل متنوع بها شوائب وفطريات، و100جردل مخللات منتج نهائي غير مدون عليه أي بيانات وغير مدون عليه تاريخ الصلاحية، وطن ملح خشن مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر تقليد علامة تجارية بمنطقة السيوف لأحد المصانع بناء على شكوى واردة للإدارة، وتم ضبط محل مستحضرات تجميل بمنطقة محرم بك لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

وتحرير محضرين لمحلات ملابس معلنة عن اوكازيونات وهمية بغرض التدليس وبدون تصاريح بمنطقة محرم بك، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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