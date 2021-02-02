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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. أسوان تستضيف الندوة الأولى للاتحاد للعربي للأسمدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:58 م
أسوان
أسوان
عبدالناصرمحمد
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تستضيف مدينة أسوان الندوة الأولى في 2021 لصناعة الأسمدة خلال الفترة ما بين 3-4 فبراير الجاري، والتي ينظمها الاتحاد العربي للأسمدة،برعاية شركاته الأعضاء وشركات دولية متخصصة.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة- ممثل صناعة الأسمدة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد،تنظيم الندوة الفنية بتقنية الـHybrid Event" والأولى من نوعها خلال مسيرة الاتحاد، حيث تجمع هذه التقنية مزيج من الحضور عن بعد والحضورالفعلي مع توفير جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الآمن بين الحضور من ممثلي صناعة الأسمدة والمهتمين بأعمال الندوة الفنية الأولى في 2021 للاتحاد، مضيفًا أن صناعة الأسمدة تعتبر أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تحظى مصر بتوافر مخزون الغاز الطبيعي والفوسفات بجانب المدخلات الأساسية الأخرى، في حين أن إنتاج الأسمدة هو مجال كثيف الطاقة وبالتالي فإن توفير الطاقة من العوامل الهامة لتحسين اقتصاديات مصانع الأسمدة وينعكس على تقليل كلف الإنتاج وبالتالي سعرالمنتج، ما يؤدي إلى زيادة استخدام الأسمدة بالطرق الرشيدة ومن ثم زيادةالإنتاجية الزراعية، تماشيًا مع سياسة الاتحاد والتي تهدف الىتعزيز ثقافة ومفهوم الاستدامة في مصانع الأسمدة والتفاعل مع الشركات الأعضاء لتبادل الخبرات وعقد الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التي تتواكب مع متطلبات هذه الصناعة المهمة.

ومن جهة أخرى، صرح المهندس رائد الصعوب، أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، أن الاتحاد يتوجه إلى رؤية غير مسبوقة من خلال فعالياته والتي تمتد على مدار العام 2021 وتتسم برؤية عملية تخدم أعضائه على النحو الذي يحقق الأهداف المعرفية وتعزز حلقات التواصل بين أعضائه من أقطار وبلدان متعددة لتجتمع من خلال رؤية فعالة وتطبيقات تكنولوجية عصرية بهدف توفير تواصل آمن وتبادل معرفي بين الخبراء والمهتمين بتكنولوجيا صناعة الأسمدة بما في ذلك أخر المستجدات العالمية المتعلقة بهذا الشق الصناعي الهام.

يشارك بالندوة عدد من الشركات العربية والعالمية من 21 دولة حول العالم، في حين تشارك 36 شركة من البلدان التالية مصر، الجزائر، البحرين، العراق،الأردن، ليبيا، المغرب، باكستان، بلجيكا، كندا، فرنسا، المانيا، سويسرا،اسبانيا، الهند، اليابان، هولندا، روسيا، السويد، المملكة المتحدة، والولاياتالمتحدة الامريكية مما يعكس التطلعات الكبيرة لتلك الشركات والمستمدة منقيمة هذا الحدث بالإضافة للأهمية التي تتمتع بها أنشطة الإتحاد بشكل عاممن حيث مشاركة المنتجين العرب والذي يخلق لها خصوصية وتفرد علىالمستوى العالمى.

وستناقش الندوة موضوعات هامة منها التعافي من جائحه كورونا وتحويل التحديات إلى فرص لمصنعي الأسمدة، الاستدامة في صناعه الأسمدة وتوافقها مع خطط الدول والحكومات 2030، والجديد في تكنولوجيا صناعة الأسمدة تكنولوجيا الأسمدة المتخصصة.

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