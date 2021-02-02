خطوات تسجل استمارة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يستعد طلاب الثانوية الازهرية لبدء تسجيل استمارة الثانوية الازهرية 2021 غدًا الاربعاء 3 فبراير عبر بوابة الازهر الالكترونية تمهيدا لامتحانات العام الدراسي 2020-2021 وكان قد قرر قطاع المعاهد الازهرية فتح باب التقدم لامتحان الشهادة الازهرية الثانوية وثانوية العلوم الاسلامية وشهادات القراءات التجويد / العالية / التخصص واعدادية وثانوية البعوث بداية من الغد وحتى فبراير 2021.

قواعد تسجيل استمارة الثانوية الازهرية 2021 الألكترونية

تبدأ المعاهد في تحرير الاستمارات الورقية اعتبارا من السبت الموافق 27 / 2 / 2021 م وحتى الخميس الموافق 11 / 3 / 2021 م .

تلتزم جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت الموافق 20 / 3 / 2021 م آخر موعد تحرر فيه استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان.

يحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة .

وتسلم الاستمارات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه السبت الموافق 27 / 2 / 2021 م ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب في كل قسم على حده ( مستجدين ومعيدين ) في كل مادة على حده ورقى وعلى ( CD ) والتنبيه على جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ( علمي - أدبي - علوم إسلامية ) ، ( وشهادتي إعدادية وثانوية البعوث ) ، وشهادة القراءات ( تجويد / عالية / تخصص بضرورة تسجيل بياناتهم أولا من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للعام الدراسي 2020-2021.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية الازهرية عبر موقع بوابة الازهر الالكترونية

الدخول إلى موقع بوابة الازهر الالكترونية

مراجعة وتحديث البيانات على الاستمارة الالكترونية بدقة

حفظ البيانات

رفع صورة ضوئية ألكترونية 4×6 ذات خلفية بيضاء مكتوبا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد أسفل الصورة بالكمبيوتر اثناء طباعة الصورة في استديو التصوير.

طباعة الاستمارة .

ثم يتوجه الطالب بالاستمارة إلى موظف شئون الطلبة بالمعهد لمراجعتها ومطابقتها بالاستمارة الورقية والتوقيع عليها بصحة البيانات.