خبراء أوبك يجتمعون وسط مخاوف إزاء الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط

يعقد خبراء أوبك اجتماعا افتراضيا، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يغطي فيه ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو عام على مخاوف مستمرة بشأن تعافي الطلب على الخام.بدأت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها في حوالي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش وتقوم بمراجعة توقعات الطلب وامتثال الدول لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتجتمع لجنة وزارية غدا الأربعاء لاستعراض وضع السوق.ارتفع النفط من مستوياته التاريخية المتدنية، التي بلغها العام الماضي مع انهيار الطلب بسبب وباء فيروس كورونا، بفضل تخفيضات إنتاج أوبك+ القياسية.وسجل الخام اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته في نحو عام بالقرب من 58 دولارا للبرميل.