هيئة نظافة القاهرة تعلن عن تطوير شامل بورش الهرسات للمعدات الثقيلة

أعلنت هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة عن تطوير شامل بورش الهراسات للمعدات الثقيلة بالهيئة من رفع كفاءة المباني الخاصة بورش الإصلاح والمباني الإدارية والمسجد والطرق الداخلية وممرات إصلاح اللوادر في نقلة نوعية لم تحدث منذ إنشاء الهيئة.وأشارت الهيئة في بيان لها الى أن التطوير يأتي شاملا لجميع ورش الهيئة الرئيسية بالإضافة لذلك فقد تم استلام قطع غيار المعدات الثقيلة بالهيئة تحت إشراف مهندسه سونيه محمد مدير عام الهراسات للمعدات الثقيله بالهيئة.جاءت الأعمال بناء على توجيهات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره للادارة العامة للمشروعات وتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأهمية تحديث الهيئة وتطويرها بما يتماشى مع مقتضيات العصر وإعادة تأهيلها حسب الخطة الموضوعة