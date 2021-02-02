من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل المكرونة بالجبنة
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:54 م
هويدا سعيدطباعة
المكرونة من المأكولات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وتعتبر المكرونه من المطبخ الايطالي هي الأشهر، حيث يشتهر المطبخ الأيطالي بتقديم ألذ الأكلات وخاصة المكرونة.، ونصحبكم مع طريقة المكرونة بالجبن.
المقادير:
٤ أكواب مكرونة.
٢ - ٣ أكواب جبن مبشور.
٢١ كوب حليب.
٢ ملعقة كبيرة دقيق.
2١ معلقة ملح.
٢١ ملعقة بودرة مستردة.
طريقة عمل المكرونة بالجبنة.
١- سلق المكرونة فى كمية كافية من الماء المغلي مع الملح وقليل من الزيت.
2- سخنى الحليب فى القدر الصغير وأضيفي له الدقيق مع التقليب باستمرار إلى أن يصبح الصوص سميكًا بعض الشئ.
٣- أضيفي الجبن المبشور إلى الخليط السابق واستمري فى التقليب حتى تذوب، ثم أضيفي بودرة المستردة والملح.
4- احضري طبق التقديم وضعي به القليل من المكرونة المسلوقة ثم اسكبي عليها طبقة من الصوص الأبيض ثم ضعي طبقة أخرى من المكرونة واغمري السطح بالصوص مرة أخرى.
5- يمكنك وضع المكرونة بعد ذلك فى الفرن لمدة ٢٠ دقيقة ليصبح سطحها ذهبيًا ومقرمشًا حسب الرغبة ثم قدميها ساخنة.
المقادير:
٤ أكواب مكرونة.
٢ - ٣ أكواب جبن مبشور.
٢١ كوب حليب.
٢ ملعقة كبيرة دقيق.
2١ معلقة ملح.
٢١ ملعقة بودرة مستردة.
طريقة عمل المكرونة بالجبنة.
١- سلق المكرونة فى كمية كافية من الماء المغلي مع الملح وقليل من الزيت.
2- سخنى الحليب فى القدر الصغير وأضيفي له الدقيق مع التقليب باستمرار إلى أن يصبح الصوص سميكًا بعض الشئ.
٣- أضيفي الجبن المبشور إلى الخليط السابق واستمري فى التقليب حتى تذوب، ثم أضيفي بودرة المستردة والملح.
4- احضري طبق التقديم وضعي به القليل من المكرونة المسلوقة ثم اسكبي عليها طبقة من الصوص الأبيض ثم ضعي طبقة أخرى من المكرونة واغمري السطح بالصوص مرة أخرى.
5- يمكنك وضع المكرونة بعد ذلك فى الفرن لمدة ٢٠ دقيقة ليصبح سطحها ذهبيًا ومقرمشًا حسب الرغبة ثم قدميها ساخنة.