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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل المكرونة بالجبنة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:54 م
المكرونة بالجبنة
المكرونة بالجبنة
هويدا سعيد
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المكرونة من المأكولات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وتعتبر المكرونه من المطبخ الايطالي هي الأشهر، حيث يشتهر المطبخ الأيطالي بتقديم ألذ الأكلات وخاصة المكرونة.، ونصحبكم مع طريقة المكرونة بالجبن.

المقادير:
٤ أكواب مكرونة.

٢ - ٣ أكواب جبن مبشور.

٢١ كوب حليب.

٢ ملعقة كبيرة دقيق.

2١ معلقة ملح.

٢١ ملعقة بودرة مستردة.

طريقة عمل المكرونة بالجبنة.

١- سلق المكرونة فى كمية كافية من الماء المغلي مع الملح وقليل من الزيت.

2- سخنى الحليب فى القدر الصغير وأضيفي له الدقيق مع التقليب باستمرار إلى أن يصبح الصوص سميكًا بعض الشئ.

٣- أضيفي الجبن المبشور إلى الخليط السابق واستمري فى التقليب حتى تذوب، ثم أضيفي بودرة المستردة والملح.

4- احضري طبق التقديم وضعي به القليل من المكرونة المسلوقة ثم اسكبي عليها طبقة من الصوص الأبيض ثم ضعي طبقة أخرى من المكرونة واغمري السطح بالصوص مرة أخرى.

5- يمكنك وضع المكرونة بعد ذلك فى الفرن لمدة ٢٠ دقيقة ليصبح سطحها ذهبيًا ومقرمشًا حسب الرغبة ثم قدميها ساخنة.

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