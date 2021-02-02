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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركى يرد على أردوغان: سنكتب الدستور الجديد بعد رحيلك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:53 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم إركك، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن كتابة دستور جديد للبلاد.

وقال إركك "لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه أيضا لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة".

وفاجأ أردوغان الشعب التركي خلال كلمة أعقبت اجتماعه بمجلس الوزراء، أمس الاثنين، بالدعوة إلى كتابة دستور جديد، قائلا "إنه ربما حان الوقت لمناقشة كتابة دستور جديد، لافتا إلى البدء في اتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق بالأمور التشريعية".

ولفت إركك إلى أن المعارضة سوف تعمل على إسقاط أردوغان في الانتخابات المقبلة، وأنها سوف تدعو لتعديل الدستور أيضا للعودة إلى نظام الحكم البرلماني بعد التغييرات التي أجراها الرئيس التركي الحالي على مواد الدستور عام 2017.

وقال إركك "سواء كانت الانتخابات مبكرة أو في موعدها، فسوف نقدم نظاما برلمانيا معززا وبالتالي دستورا جديدا".

وتابع إركك "نحن نواجه أسوأ حكومة في تاريخ تركيا، قلنا النظام غير صحيح، إنه يجلب نظام الرجل الواحد، ويدمر النظام القانوني الديمقراطي، ويضفي الطابع الشخصي على السيادة، إنه ضد الأمة لقد أفلس النظام في عامين ونصف العام لكن كل من الأمة والدولة أفلستا معه لكننا سنصلح النظام المعطل باسم تحالف الأمة المشاكل تزداد سوءا والنقد يتزايد سنحقق النظام البرلماني المعزز وسيادة القانون الديمقراطية، سواء جرت الانتخابات مبكرا أو في موعدها".

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