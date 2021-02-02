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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تكرم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى فى الحفل المقام الثامنة مساء الخميس 4 فبراير على المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ومشاركة النجوم على الحجار، مروة ناجى، احمد سعد، محمد الشرنوبى، وذلك تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة.

يتضمن البرنامج مختارات من الابداعات التى قدمها الشرنوبى على مدار مشواره الفنى الممتد منها انا طير في السماء، مكتوبلي اغنيلك، على عيني، ضليت طريق القمر، عاشق عيونك، لازم تنجرح، نفسي، خد مني، ازاي تكون انت، بنت وولد، انا كنت عيدك، يا اسكندراني، رمي رمشه، لم الشمل، مرمر زماني، اسف على الاحلام، بحلم على قدي وادم وحنان.

يذكر ان فاروق الشرنوبى احد اعلام التلحين الحديث والمعاصر، من مواليد 4 فبراير 1951 في الإسكندرية، تأثر في الحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن مايزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.

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