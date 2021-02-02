طلب إحاطة لـ«قطاع الأعمال» بشأن أزمة تصفية «راكتا» لصناعة الورق بالإسكندرية

أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن الانتهاء من تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن أزمة تصفية شركة "راكتا" لصناعة الورق بالإسكندرية، وموجه إلى كلا من رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال.وقال مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص به، إن العاملين بالشركة وعددهم أكثر من 800 عامل قد أكدوا على أن السبب الرئيسي لتصفية الشركة هو توقف سير العمل بسبب تهالك المعدات التي لم يتم عمل صيانة لها منذ فترة بعيدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لها منذ سنوات وسط غياب تام لدور وزارة قطاع الأعمال في ذلك الشأن بصفتها الجهة المعنية بذلك الأمر.وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تلك الأزمة التي تلقي بظلالها ليس فقط على قطاع الأعمال الوطني جراء تلك التصفية ولكن أيضًا على الالاف من الأسر التي لا تجد مصدر دخل سوى الرواتب الشهرية التي يتقاضها ذويهم من العاملين بالشركة، الذين أصبح معظمهم على وشك "السجن" بسبب أنهم مدينون لعدد من البنوك بقروض كانوا قد سبق وتحصلوا عليها بضمان الراتب الشهري وهذا ما لم يعد موجود حاليًا.وأشار البرلماني، إلى أن الأمر الثاني والذي لا يقل خطورة عن ما قبله، وهو أن الفئة العظمى من العاملين بالشركة من الشباب وعلى ذلك فإن قرار تصفية الشركة يجعلهم غير مستحقين للمعاش بحسب قانون التأمينات الجديد.