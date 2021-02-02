مصرع طالبة أسفل عجلات القطار بمحطة الزقازيق

لقيت طالبة جامعية من محافظة الشرقية، مصرعها اليوم، أسفل عجلات القطار، إثر سقوطها بمحطة قطار الزقازيق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الزقازيق العام، بوصول فتاة " جثة هامدة "، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار، وتبين أنها من مركز أبوكبير وتدعى "سميرة م" 21 سنة طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وأثناء انتظارها القطار بالمحطة للعودة إلى قريتها سقطت أسفله أثناء دخوله المحطة حيث اختل توازنها.تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.