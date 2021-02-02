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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا تحتج على ضمها لقائمة حظر السفر البريطانية بسبب كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:41 م
كورونا في رواندا
كورونا في رواندا
وكالات
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أعربت رواندا عن استيائها إزاء حظر المملكة المتحدة المسافرين من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، على خلفية جهودها لوقف انتشار السلالات المتحولة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت رواندا- في بيان أصدرته لرفض الحظر- أن جهودها للسيطرة على الوباء كانت منفتحة ومتسقة، كما كانت استجابتها الإجمالية لـ (كوفيد-19)، والتي تشمل الاختبار والمراقبة وتتبع الاتصال والاحتواء والعلاج والإبلاغ، متسقة وشفافة ومدعومة من قبل كيانات خارجية، كما أنها تُعد واحدة من الدول القليلة التي تتطلب اختبار (كوفيد-19) لجميع المسافرين المغادرين والعابرين.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، الخميس الماضي، إن بلاده أضافت رواندا وبوروندي إلى قائمة حظر السفر؛ بسبب فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الجمعة 29 يناير الماضي.

وكانت السلطات في العاصمة كيجالي فرضت مؤخرًا إغلاقًا للعاصمة كيجالي لمدة 15 يومًا بعد زيادة عدد الحالات، كما كانت شركة الخطوط الجوية الرواندية تُسيّر رحلات إلى لندن (مطار هيثرو) ثلاث مرات في الأسبوع منذ أكتوبر الماضي.

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