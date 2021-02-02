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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ 25 طوبة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:40 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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ننشر التاريخ القبطي اليوم 2 فبراير 2021، حيث تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، قراءات وطقوس اليوم القبطي الموافق 25 من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:
العشية: مزامير 65: 4 - 5، متى 24: 42 - 47

باكر: مزامير 37: 17،18،29، مرقس 13: 33 - 37

قراءات القداس:
البولس: 1 كورنثوس 3: 4 - 23.

الكاثوليكون: 1 بطرس 5: 5 - 14.

الإبركسيس: اعمال 18: 24 - 19: 6.

السنكسار: نياحة القديس بطرس العابد، استشهاد القديس اسكلاس المجاهد.

الإنجيل: مزامير 37: 30 - 31 + لوقا 16: 1 - 12.


وشهر طوبة هو أحد أشهر الشتاء في السنة القبطية، وهو الخامس في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر، بشهر توت الذي يعقبه شهر بابة، ثم شهر هاتور، ثم شهر كيهك السابق لشهر طوبة مباشرة، والذي يتميز بصوم وعيد الميلاد المجيد، الذي احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد الفراعنة القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء، الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم.

وقد أعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية، التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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