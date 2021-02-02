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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يبحث تطورات «سد النهضة» مع رئيس الكونغو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:43 م
السيسى
السيسى
الدستور
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية، فى أول زيارة له لمصر، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، حيث رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.

وأكد الرئيس السيسى أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسى أن مباحثاته مع نظيره الكونغولى، أكدت علي عزم الدولتين الانطلاق في العلاقات، من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس السيسى، إلي أنه أكد لرئيس الكونغو علي أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، لافتا إلى أنه تم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.

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