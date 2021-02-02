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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر يحيل 30 موظفا للتحقيق

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:39 م
مجلس مدينة الأقصر
مجلس مدينة الأقصر
هدى الأمير
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أعلن عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، أنه في إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تم المرور والمتابعة على عدد من القطاعات الخدمية داخل نطاق مدينة الأقصر من قبل أعضاء التفتيش وهم هاني عادل سعد وكيل الادارة وأحمد محمد صفوت وسامح عيسى فلسطين، وقد أسفرت هذه المتابعات عن تبين غياب ٣٠ موظفًا دون سند قانوني وبياناتهم كالتالي: قطاع الصحة (٢٣) موظفًا و(٧) أحياء وقطاعات نظافة وتم إحالتهم للتحقيق.

وأوضح "الكيلانى"، أنه تنفيذا لتعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أن إجمالي عدد المتابعات ٩٨ متابعة خلال شهر يناير ٢٠٢١ الجاري وتم تحرير ٩ محاضر وعدد ٨٩ تم الحفظ فيها، وهذا يوحى بإنه نتيجة لتلك المتابعات المستمرة، أثمرت نتائج طيبة.

ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

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