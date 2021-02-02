حي حلوان يشن حملة على المحال المخالفة ويغلق عددا منها

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنيه بمعاونة القوات الشرطية بحملة بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وأسفرت عن ازالة العديد من إشغالات الباعة الجائلين ورفع وإزالة كل من يشغل حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعينة وشرطة المرافق بتنفيذ أمر غلق لعدد ٤ محلات مخالفة بدون ترخيص بشارع شريف وشارع حيدر أمام سينما ماجدة بحلوانجاءت الأعمال في إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والاحتياطية العاجلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا علي سلامة المواطنين.