«التموين»: توفير الدواجن بـ25 جنيهًا.. والكتكوت بـ6 جنيهات

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الدواجن المحلية الحية في المزارع سجل 21 جنيهًا ويتم طرحها في المحلات التجارية بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيها للكيلو، ويصل سعر الكتكوت 6 جنيهات.وقال خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه ستتم عودة المربين الصغار خلال شهر مارس المقبل الذين تم خروجهم خلال دورتين إنتاجيتين بسبب البرودة وتقلبات الطقس، وفي حال تحسين الطقس سيتم الاستعداد للدورة الإنتاجية الجديدة التي تغطي احتياجات شهر رمضان المقبل وتعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة معدلات السحب والاستهلاك للضعف مقارنة بباقي شهور السنة بسبب زيادة معدلات الاستهلاك للضعف وهو أرخص بروتين حيواني.