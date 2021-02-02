24 فبراير.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ أول أصوام 2021

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المتصلة في الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، وهو صوم أهل نينوى والمعروف شعبويًا باسم صوم يونان.ويسبق صوم أهل نينوى الصوم الكبير بما يقارب أسبوعين، حيث يمتنع الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والبحرية، صائمين إلى الساعة الثالثة عصرًا.كما يمتاز صوم أهل نينوى بالقداسات ذات الطابع المتأخر، والتي تخضع لنسبة الـ25% التي كان قد أقرها البيان الأحدث لمجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.وكان قد اعتاد البابا تواضروس الثاني على قضاء الصوم في العمل الرعوي والزيارات الرعوية إلا أن فيروس كورونا المستجد قد يمنع البابا من السفريات.لكن مصادر كنسية مطلعة أكدت لـ«الدستور» أن البابا سيجري لقاءاته الرعوية عبر الكونفرنس وهو ما بدأه الشهر الماضي بلقاء كهنة إيبارشية الكويت.