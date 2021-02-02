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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الماليزية: المواقع الحكومية في مأمن من التهديدات الإلكترونية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
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قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن نظام الدفاع الوطني والمواقع الإلكترونية الحكومية الماليزية في مأمن من أي تهديدات سيبرانية حتى الآن.

وأكد إسماعيل - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، للرد على تهديد جماعة "أنونيموس ماليزيا" الأسبوع الماضي؛ بشن هجوم إلكتروني على نظام الدفاع في البلاد وكذلك المواقع الإلكترونية الحكومية - " لم يكن هناك أي اختراق البيانات والمعلومات للمواقع الحكومية حتى الآن"، آملًا في أن تظل الحالة آمنة من اختراق إلكتروني.

وفي 29 يناير الماضي، بدأت الشرطة الماليزية بالتحقيق مع "أنونيموس ماليزيا" التي نشرت تهديدًا ثانيًا بشن هجوم إلكتروني بعد تهديد مماثل في 2017.

ووجه مجلس الأمن القومي الماليزي - من خلال الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في 26 يناير الماضي - تحذيرًا إلى كافة الوكالات الحكومية من تهديد طارئ باختراق مواقعها الإلكترونية، داعيًا فيه إلى اتخاذ إجراءات لازمة لمكافحته أو الحد من حجم الأضرار الناجمة عنه.

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