الأنبا إبراهيم يُهنئ مارجريت كرام بمنصبها الجديد في الكنيسة الكاثوليكية

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، هنأ مارجريت كرّام على انتخابها رئيسةً جديدة لمجموعة "عمل مريم الفوكولاري".وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جاء بنص التهنئة:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الأخت مارجريت كرّام على انتخابها رئيسةً جديدة لمجموعة "عمل مريم الفوكولاري"، ونطلب من الرب القدير أن يبارك خدمتكم الجديدة.