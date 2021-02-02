الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية بـ«الحديدة» عشوائيًا

شنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا عشوائيا، بمختلف أنواع الأسلحة، على الأحياء السكنية في حي "منظر" السكني بمديرية "الحوك" جنوبي الحديدة، غربي اليمن؛ ما أسفر عن تدمير عدد من منازل المواطنين.ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن أهالي حي "منظر" القول: إن "منازلهم دمرت جراء القصف العشوائي من ميليشيات الحوثي، وقد أصبحوا مشردين لا منازل ولا مأوى لهم"، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل والنظر إلى جرائم ميليشيات الحوثي بحق المواطنين.في سياق ذي صلة، عاودت ميليشيا الحوثي، المدرجة على اللائحة الأمريكية السوداء للجماعات الإرهابية، استهداف القرى السكنية في مديرية "حيس" جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.وقالت مصادر محلية إن "المليشيات الحوثية أطلقت، خلال الساعات الماضية، عددا من القذائف المدفعية مستهدفة قرى سكنية في مناطق متفرقة بالمديرية".وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيات فتحت نيران الأسلحة الرشاشة والمتوسطة على مزارع المواطنين والطرقات الفرعية المؤدية إلى بلدات حيس، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.ويعاني حي منظر السكني من قصف حوثي متواصل بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى تدمير عشرات المنازل ودفع بمئات الأسر إلى النزوح بحثا عن مناطق آمنة من إرهاب ذراع إيران، وسط ظروف معيشية بالغة السوء.