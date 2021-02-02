«طريق شرق العوينات» شريان الحياة لأهالي الواحات

يعتبر طريق شرق العوينات شريان الحياة والتنمية لخمس واحات متواجدة بين جبال وصحاري الوادي الجديد، حيث يقبل عليه شركات الاستثمار والمستثمرين وأكثر من 3000 سيارة يوميا بطول 400 كم والذي يبعد عن مركز الخارجة العاصمة 600 كمحيث أن مشروع شرق العوينات هو ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي في جنوب غرب مصر "بعد مشروع توشكى"، حيث يقع في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، ويهتم المشروع بالزراعة بغرض التصدير وإنعاش الاسواق المحلية والعالمية، إلا أن الطرق بعضها متهالك ويصعب على المستثمرين الوصول إليها بسهولة، ولكن بعد جهود محافظ الوادي الجديد للنهوض بمنطقة شرق العوينات التي يصفها البعض بمنطقة الامل، حيث إستطاع مع القيادة السياسية وضع خطة للبدء في هذا الطريق الذي يعتبر شريان الحياة لأهالي الواحاتوأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على بدء إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق الداخلة- العوينات، بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطول 375 كم، وبتكلفة 3 مليارات جنيه.وأشار" الزملوط"، إلى أن هذا المشروع يأتي نتيجة العرض والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لإعادة تأهيل هذا الطريق الهام الذي يستخدم لنقل ما يزيد على المليون ونصف المليون طن من المحاصيل الزراعية سنويًا، فضلًا عن تيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة.