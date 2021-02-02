حي البساتين يوقف بناء مخالف ويغلق سنتر ويراجع أوراق قاطني الدائري

أوقف حي البساتين أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بعقار أمام الثلاث ملاعب بمنطقة عزبة الورد وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأغلق حي البساتين سنتر تعليمي بشارع ابو الحصين من شارع المجاري الجديد بمنطقة بير ام سلطان بعد إخلاء الطلبة من السنتر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق آخر أجرى اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين ولجنة من المحافظة إجتماع لمراجعة ملفات أصحاب العقارات التي سيتم ازالتها لتوسعة الطريق الدائرى لحصولهم على التعويض لنزع الملكية.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال بالتخلص الفوري من الابنية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتعامل معها بكل حسم