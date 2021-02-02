علاء عصام يطالب بمسايرة الأئمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع

طالب النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بضرورة العمل على مسايرة الآئمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع.وقال النائب: "أنا لم أرى خطبة عن زواج القاصرات أو عن الممارسات ضد المرأة أو غير ذلك للحفاظ على المراة المصرية وخاصة الشابات منهن".وأشار عصام، إلى أن بعثات وزارة الأوقاف لأكابر الوزارة وليست لمن يعملون في حقل الدعوة أو خطباء المساجد، مطالبا بإنشاء هيئة استثمارية لإدارة أموال الأوقاف إذ لم نرى أي استثمار حقيقي لأراضي الأوقاف.