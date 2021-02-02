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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توفير فرص عمل للشباب من خلال محو أمية الكبار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إن القيادة السياسية تهتم بقضية محو الأمية، لتحقيق التنمية المستدامهة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم سبل الدعم، لتكثيف الجهود، لرفع معدلات محو الأمية، وتنفيذ البرامج الهيئة بالتوسع في فتح فصول محو الأمية، ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ كفر الشيخ، الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والذي أشاد بجهود محافظة الغربية في محو الأمية، حيث زادت معدلات المواطنين الناجحين لعام ٢٠٢٠، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، وعزت سلامة مدير الفرع بالمحافظة،وفي نهاية اللقاء تبادل اللواء جمال نور الدين، والدكتور عاشور أحمد عمري، الدروع والتقاط الصور التذكارية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هيئة تعليم الكبار هيئة فاعلة لمحو الأمية سواء للمتسربين أو لمحو أمية الكبار، فالتعليم أصبح في فصول المدارس والمعاهد والمنشآت الرياضية،والتضامن،والشباب والرياضة، وبتعاون الزائرات الريفيات، والتجربة الجديدة الخاصة بالواعظات،وربط تعليم الكبار بكل أنشطة الحياة وخاصة الأماكن الحكومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، يوجد في المراكز والوحدات القروية فصل أو فصلين،لتعليم الكبار لتقريب المسافة بين المدرب والمتدرب، ويعتبرها فرصة عمل فكل شاب أو مشارك يُكون مجموعة من 10 أفراد من عائلته أو من المحيط به، لتعليمهم في موقع حكومي "شباب ورياضة أو حكم محلي أو مدارس" لمدة ساعة في أي وقت يختاره المدرب والمتدرب نهارًا أو مساء، خلال 5 أيام أسبوعيًا على مدار 3 أشهر، يحصل على 3 ألاف جنيه بشرط نجاحهم، مؤكدًا أنها فهي فرص عمل توفرها الدولة.

وأكد الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أن القيادة السياسية تهتم بقضية محو الامية، ووجهتنا بالتواجد في المحافظات التي تزيد فيها الامية وخاصة القرى الاكثر فقرا، كما وجهتنا بمشاركة شباب الجامعات، والاستفادة من طاقة 3 ملايين ونصف طالب جامعي.

وقال عمري، تم مناقشة سبل تعزز وتحفيز الملتحقين بفصول محو الامية بصرف حوافز لهم، وتوفير فرص عمل، ومشاركتهم في مشروعات صغيره، فتم التواصل مع بعض الجهات الداعمة والتي رحبت بفتح كارت ميزا لكل الملتحقين بفصول محو الامية،وبعد نجاحهم سيتم تحويل مبلغ من تلك الجهات سواء البنوك الوطنية أو غيرها، بالإضافة لتقديم هدايا وأدوات، تساعدهم على بدء مشروعات صغيرة.

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