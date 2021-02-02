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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منظمة ARGUS: قناة السويس الخيار الأول لناقلات الغاز الأمريكي إلى الشرق

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:30 م
قناة السويس
قناة السويس
مصطفى دياب
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- منظمة ARGUS العالمية:" قناة السويس الخيار الأول لناقلات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي إلى الشرق الأقصى خلال يناير 2021"

- الفريق أسامة ربيع:" زيادة غير مسبوقة في أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي العابرة للقناة خلال شهر يناير لعام 2021"


حظى أداء قناة السويس باهتمام عالمي وإشادات دولية من قبل العديد من المنظمات البحرية وأحدثها التقرير الصادر عن منظمة " ARGUS " إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال دراسة وتحليل أسواق الطاقة العالمية في أكثر من 25 دولة حول العالم.

رصد التقرير التحليلي الذي نشرته منظمة "ARGUS" على موقعها الرسمي تحت عنوان" لماذا تُغير الناقلات المُحملة بالغاز الطبيعي المُسال الأمريكي طريقها إلى قناة السويس؟" نجاح هيئة قناة السويس في جذب النسبة الأكبر من الناقلات العاملة على طريق نقل تجارة الغاز الطبيعي المُسال بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا (الشرق الأقصى) منذ بداية العام الجاري مقارنة بالمسارات والقنوات المُنافسة.

وأوضح التقرير أسباب تفضيل وكلاء الشحن لقناة السويس التي لا تمثل الاختيار الأول للناقلات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمتجهة إلى الشرق الأقصى وأرجعته إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن عبر الطرق المُنافسة، وزيادة أهمية عنصر الوقت في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن والحاجة الملحة لتقليل النفقات التشغيلية، فضلًا عن التحديات التي يشهدها نظام الحجز الخاص بعبور السفن بقناة بنما نظرًا للتكدس والتأخيرات في الآونة الأخيرة.

كما أشار التقرير إلى المزايا التنافسية التي تطرحها قناة السويس مقارنة بالمسارات المنافسة بتحقيقها وفورات اقتصادية عبر اختصار زمن رحلة العبور مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، علاوة على تقديم حوافز وتخفيضات لناقلات الغاز الطبيعي المُسال والتي تتراوح من 35% وحتى 75%.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على دراسة كافة متغيرات سوق صناعة النقل البحري وتحليل بيئة المنافسة العالمية، والعمل على زيادة تنافسية القناة على الطرق الملاحية المُختلفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بإصدار منشورات ملاحية وكتب دورية تستهدف جذب أكبر قدر ممكن من تجارة الغاز الطبيعي المُسال المحتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول آسيا بشكل عام والشرق الأقصى بشكل خاص من خلال تقديم حوافز وتخفيضات مدروسة بعناية شديدة بالإضافة إلى التواصل المباشر مع كبريات شركات الغاز الطبيعي العاملة في السوق الآسيوي (في الهند والصين واليابان وسنغافورة) للتعرف على خطط تعاقداتهم من الغاز الأمريكي ودراسة كيفية تشجعيهم لنقل تجارتهم من الولايات المتحدة عبر قناة السويس.

واستدل رئيس الهيئة على نجاح الجهود التسويقية المبذولة في رفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة حصتها السوقية بشكل ملحوظ من تجارة الغاز الطبيعي المسال بين الولايات المتحدة الامريكية ودول آسيا( الشرق الأقصى) والتي لا تمثل لها القناة الاختيار الأول بما سجلته التقارير الملاحية من زيادة غير مسبوقة في أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي العابرة للقناة خلال شهر يناير لعام 2021 بلغت عدد 51 ناقلة لم تكن تعبر القناة من قبل بإجمالي حمولات صافية قدرها 5،3 مليون طن، تمثل حوالي نسبة ٥٠ % من إجمالي عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي عبرت القناة خلال شهر يناير 2021 وبنسبة زيادة حوالي 90% عن إجمالي عدد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال التي عبرت خلال شهر يناير 2020.

جدير بالإشارة، أن الهيئة قامت بإصدار كتب دورية في شهري مارس ويونيو 2020 لتعديل بعض نسب التخفيض الممنوحة بالمنشور الملاحي رقم (72017) لناقلات الغاز الطبيعي المُسال العاملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا لتصبح النسب تتراوح بين 35% و75%، ثم جددت الهيئة العمل بهذه النسب حتى يونيو لعام 2021، فى ظل الاستمرار المتوقع لتداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد خلال عام 2021 على مختلف أسواق النقل البحري.

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