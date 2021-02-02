مصادرة 40 شيشة وتغريم 50 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة فى الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن مصادرة 20 شيشة من كافيتريا مخالفة بطريق القنايات وتغريم صاحبها 4 آلاف جنيه، لمخالفته توقيتات الغلق المحددة.كما تم تغريم 30 مواطنا بسوق خضار وفاكهه بناحية شارع الزراعة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع مقهى بقرية الطيبة لتقديمة الشيشة وتم التحفظ على 6 شيش، فضلًا عن تغريم 10 مواطنين بمقهى آخر بقرية دويدة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وصادرت رئاسه مركز ومدينة أبوحماد 14 شيشة من 4 كافيتريات ومقاهي مخالفة بنطاق المدينة والوحدة المحلية بالقطاوية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقرمن تغريم 10 مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامه الواقية خلال حملات تفتيشية علي سائقي سيارات الأجرة والتكاتك.