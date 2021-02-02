مختار جمعة: إنشاء مركز لتعليم الحاسب الآلي ومواجهة التشوه الفكري

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة عقدت ندوات بالمشاركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور كتاب وإعلاميين، وتابع: "دائما كنت أقول لهم يمكن أن نختلف في توجهاتنا الفكرية لكننا نجتمع على مصلحة الوطن ونعمل على أرضية مشتركة".جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه وزير الأوقاف عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء مركز لتعليم الحاسب الآلي ومواجهة التشوه الفكري، وتم تخريج 20 دفعة من أئمة الأوقاف ووعاظها.